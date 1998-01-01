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الجيش الإسرائيلي ينشر الأهداف التي قصفها في غزة

الخميس 31 مايو 2018 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر الأهداف التي قصفها في غزة



القدس المحتلة / سما /

 نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أهدافا عسكرية قال انها تابعه للفصائل الفلسطينية المسلحة تابعة أساسا للجناح العسكري لحركة حماس. وقصف الجيش الاسرائيلي عشرات الاهداف في قطاع غزة، يوم الثلاثاء..

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان مرافق للصور الجوية التي قال انها الأهداف التي تم قصفها في القطاع "الأهداف التي تم قصفها تشتمل على مواقع تصنيع الأسلحة، مستودع تخزين الصواريخ، مخرطة لتصنيع الصواريخ ومواقع القوة البحرية التابعة لحماس. وأضاف أن "الهجوم أضر بالمخزون الفوري من الأسلحة المتاحة لحماس وألحق الضرر أيضا بالاستثمار الاقتصادي اللازم لتطوير أسلحة".

وتابع "لقد تضررت قوة حماس البحرية بشكل كبير وتم تدمير جزء كبير من منشآتها ومرافقها الإنتاجية، وتم تدمير الغالبية العظمى من القوات البحرية التابعة لحماس، والتي يمكن للقوات من خلالها شن هجمات في أراضي إسرائيل". وأكد الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم أضر بقدرة القوات البحرية على العمل في قطاع غزة بشكل كبير، وجعل من الصعب على المنظمات العمل في المنطقة البحرية".

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الجيش الاسرائيلي وجه "أقسى ضربة" منذ سنوات الى الفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك في اول تعليق له على أخطر مواجهة تجري بين الطرفين منذ حرب العام 2014. وقال نتنياهو "منذ الأمس، يرد الجيش بقوة على النيران من قطاع غزة بهجمات ضد عشرات الاهداف التابعة لمنظمات ارهابية في أقسى ضربة نوجهها اليها منذ سنوات".

وعاد الهدوء الاربعاء بين اسرائيل وقطاع غزة بعد أسوأ مواجهة بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ حرب 2014 رغم نفي اسرائيلي التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأعلن الجيش الاسرائيلي، الاربعاء، انه ضرب 65 موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة ردا على إطلاق نحو مئة صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل، وبعضها اعترضته انظمة الدفاع الجوي الثلاثاء وليل الثلاثاء الاربعاء.

#الجيش الإسرائيلي #قصف #غزة

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