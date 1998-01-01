جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملادينوف: لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى

الخميس 31 مايو 2018 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف: لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى



وكالات

قال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، انه لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى، لا أحد لديه الحق في اللعب بحياة مليوني شخص عاشوا في الجحيم خلال العقد الأخير. لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف من هجوم صاروخي عشوائي. 

وقال ميلادينوف ان "إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون ضد المدنيين هي هجمات غير مقبولة على الإطلاق، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف"، داعيا المجتمع الدولي للانضمام إلى "الأمم المتحدة في إدانة هذه الهجمات والتصعيد الخطير في غزة بشكل لا لبس فيه".

وأضاف ملادينوف في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، أنه" في الفترة ما بين 28 و30 أيار / مايو، أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 216 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون من غزة باتجاه إسرائيل، ضربت حوالي 77 منها مناطق في إشكول وسدوت النقب ومناطق أخرى."

وتابع ، يتحمل الجميع مسؤولية القيام بدورهم في تخفيف حدة التوتر والتراجع عن حافة الهاوية من أجل مصالح شعوبهم ومستقبل أطفالهم."

#ميلادينوف #حرب #غزة

أخبار ذات صلة

ملادينوف يحذر مجدداً: قطاع غزة يسير نحو كارثة أخرى

مشعل

مشعل: الاحتلال قد يستطيع النيل من عقولنا وأرواحنا لكنه لن يستطيع النيل من مقاومتنا

ميلادنوف - ارشيف

ملادينوف: لا مبرر لما جرى في غزة ويجب معاقبة المسؤول عن ذلك

ميلادنوف - ارشيف

ملادينوف يطالب السلطة برفع الإجراءات العقابية المفروضة على غزة

ميلادينوف- ارشيف

فيديو.. ملادينوف: الوضع في غزة يمكن أن ينفجر في أي لحظة الآن

نيكولا ي ميلادينوف

ملادينوف: غزة جزء لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية ويرحب بتطورات القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام يبث مشاهد لسقوط قذائف على قاعدة عسكرية ونقل الجنود المصابين

يديعوت : يوم النار في الجنوب يكشف حقائق مدهشة

شاهد الفيديو : سرايا القدس تنشر فيديو لقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية

أفيخاي أدرعي: إتقوا الله في رمضان على الأقل!

اسرائيل هيوم : الجهاد الاسلامي قام بتصفية الحساب مع اسرائيل والجيش يستعد لتصعيد واسع

كاتس ينفي : لا اتفاق لوقف إطلاق النار ولا اقتراح بهزيمة او إسقاط حماس

صحيفة أمريكية: هذا مصدر شائعة وفاة بن سلمان..وبرقية ملكية مفبركة عن جنازته

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

الجيش الإسرائيلي ينشر الأهداف التي قصفها في غزة

النخاله

النخالة: لا نسعى للحرب ولكن إذا ما فرضت علينا سنذهب بقوة وجرأة وبقرار جماعي

قصف- ارشيف

يديعوت تكشف .. هكذا تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

حماس الجهاد - ارشيف

اجتماع دبلوماسي استخباراتي بين مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة الخميس لبحث التصعيد في غزة

صواريخ - ارشيف

تل ابيب : الجولة القتالية القادمة على الأبواب اذا لم تحل مشاكل غزة

الاتصالات الفلسطينية