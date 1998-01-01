ملادينوف: لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى

وكالات

قال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، انه لا يستطيع أحد في غزة تحمل حرب أخرى، لا أحد لديه الحق في اللعب بحياة مليوني شخص عاشوا في الجحيم خلال العقد الأخير. لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف من هجوم صاروخي عشوائي.

وقال ميلادينوف ان "إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون ضد المدنيين هي هجمات غير مقبولة على الإطلاق، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف"، داعيا المجتمع الدولي للانضمام إلى "الأمم المتحدة في إدانة هذه الهجمات والتصعيد الخطير في غزة بشكل لا لبس فيه".