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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الخميس 31 مايو 2018 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر حملة دهم وتفتيش واعتقال في الخليل، طالت 11 مواطنا بينهم صحفي وكاتب.

وافادت مصادر محلية، ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال داهمت عدة احياء في الخليل واقتحمت منازل وفتشتها تفتيشا دقيقا وجرى خلال ذلك اعتقال: الصحفي مصعب خميس عبد الخالق قفيشة، بعد مداهمة منزله في منطقة عيصى.

وتم اعتقال هشام حميدان الشرباتي، وزياد علي القواسمة من منزله بمنطقة ابو اكتيله، وزيد اكرم القواسمة.

كذلك اعتقلت نضال التلحمي 45 عاما على حاجز الجيش بالقرب من حاجز ابو الريش، واعتقل الناشط في شؤون الاسرى اسامة حسين شاهين من منزله في دورا.

كما تم اعتقال زيد الجنيدي و منجد الجنيدي، و مالك محمد الياس ابوعيشة و حماد العملة من بيت اولا، و باسم اعبيدو من الخليل.

#اعتقالات #احتلال

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