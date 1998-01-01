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الطقس:الجو اليوم غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق

الخميس 31 مايو 2018 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس:الجو اليوم غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق



غزة/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا في اريحا والاغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً الى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

#طقس #حرارة #انخفاض

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