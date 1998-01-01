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هكذا علق ترودو على التصعيد الإسرائيلي في غزة

الخميس 31 مايو 2018 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا علق ترودو على التصعيد الإسرائيلي في غزة



غزة / سما /

علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، وهاجم المقاومة الفلسطينية وحمّلها مسؤولية التصعيد، وأضاف أنه "يقف مع المتضررين من هذه الهجمات".


وفي تغريدة له في حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال ترودو إن لـ"إسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المؤسفة من قبل الجماعات الإرهابية حماس والجهاد الإسلامي"، حسب وصفه

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبرن الثلاثاء عن "إدانة كندا بشدة الهجمات التي شنتها قذائف الهاون على المدنيين الإسرائيليين من غزة"، وزعمت أنها "ألحقت أضرارا بروضة أطفال".

#غزة #ترودو

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