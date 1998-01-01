توقيع مذكرة لافتتاح مستشفى تركي في قطاع غزة

رام الله / سما /

وقعت وزارتا الصحة التركية والفلسطينية، بروتوكول تفاهم، لافتتاح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بقطاع غزة، والتشارك في تشغيله لمدة 3 أعوام.

ومثّل الجانب التركي في حفل توقيع البروتوكول، وزير الصحة أحمد دميرجان، بينما كان في المقابل، نظيره الفلسطيني جواد عواد.

وجرى حفل توقيع بروتوكول افتتاح وتشغيل المستشفى الذي يتسع لـ 180 سريراً، في مقر وزارة الصحة التركية بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال وزير الصحة التركي، إنّ الجانب الفلسطيني سيتولى إدارة وتشغيل المستشفى بعد انقضاء مدة البروتوكول.

وأوضح دميرجان، أنّ مدينة القدس التي تعتبر مكانا مقدسا للأديان السماوية الثلاثة، تعاني اليوم، من إرهاب الدولة الإسرائيلية.

وأضاف أنّ التضحيات التي يقدّمها الشعب الفلسطيني، هي من أجل إنقاذ القدس والمسجد الأقصى والقيم الإنسانية بشكل عام.

وتابع أنّ الشعب الفلسطيني يستمر في صموده ضد الظلم، رغم الظروف المعيشية الصعبة.

وأشار وزير الصحة التركي، إلى أنّ القوات الإسرائيلية تعيق بشكل متعمّد إيصال المساعدات الطبية التركية، إلى الفلسطينيين.

من جانبه، قال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، إنّ شعب بلاده يمر بمرحلة حرجة، وأنه سيواصل نضاله ضد الظلم الإسرائيلي.

وأشار عواد، إلى أنّ نضال الشعب الفلسطيني، لن يتوقف إلى حين تحقيق أهدافه في نيل الحرية والاستقلال.

ولفت إلى أن الجمهورية التركية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعمه سياسيا واقتصاديا وماديا ومعنويا.