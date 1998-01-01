مسؤول ملف الاسرى الاسرائيلي: "لا لصفقة شاليط ثانية" مع حماس

غزة / سما /

أوضح المكلّف من قبل الحكومة الإسرائيلية بملف المفقودين والأسرى، يارون بلوم، أن بلاده لن تبرم "صفقة شاليط ثانية" مع حركة حماس، بحسب ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية الأربعاء.

وقال بلوم الذي أشرف على صفقة شاليط، إنه "من وجهة نظرنا، كل صفقة كصفقة شاليط غير مطروحة للنقاش، ولن تكون صفقة كهذه أبدا"، مضيفا "المطروح فقط من وجهة نظرنا هي صفقة إنسانية، تمنح إسرائيل بموجبها تسهيلات عديدة لأهالي القطاع، مقابل إعادة جثامين جنودنا ومواطنينا المحتجزين لدى حركة حماس".

وتحتجز حماس جثمان الضابط هدار هولدين والجندي أورون شاؤول، الذين قتلا في حرب صيف العام 2014، إلى جانب المواطنين الإسرائيليين أفرا منغيستو وهشام السيد. وأطلقت إسرائيل في العام 2011 سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي غلعاد شاليط، في أكبر صفقة تبادل تجريها في تاريخها.

ووردت أقوال بلوم في جلسة مغلقة للجنة الأمن والخارجية البرلمانية في الكنيست، بحضور عدد من المشرّعين الإسرائيليين، وذوي منغيستو.

وكان نحو 50 مشرّعا إسرائيليا من مختلف الأحزاب المشاركة في الحكومة وفي المعارضة، قد وقّعوا على عريضة قدّمت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطالبونه فيها، عدم إقرار أي خطة إنسانية لقطاع غزة، قبل إعادة المحتجزين الإٍسرائيليين هناك.