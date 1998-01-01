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"والا العبري : إيران تنتقم من الضربات الإسرائيلية في سوريا عبر غزة

الخميس 31 مايو 2018 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"والا العبري : إيران تنتقم من الضربات الإسرائيلية في سوريا عبر غزة



وكالات / سما /

قال المحلل الإسرائيلي في موقع "واللا" العبري آفي يسسخاروف إن "إطلاق رشقات الصواريخ الكبيرة تجاه "إسرائيل" بالأمس، أمر يثير القلق والمخاوف بأن الحديث لا يدور عن انتقام موضعي من قبل الجهاد الإسلامي على قتل عناصره يوم الأحد الماضي".

وأضاف يسسخاروف أن الحديث يدور عن مخطط إيراني لتدفيع "إسرائيل" ثمن الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي على الأهداف الإسرائيلية في سوريا.

أما بخصوص المباحثات السياسية، زعم يسسخاروف أن يحيى السنوار واسماعيل هنية يستثمرون جل أوقاتهم حاليا في الإجراءات السرية التي تقودها كل من مصر وقطر لتحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد بين "إسرائيل" وحماس.

#ايران #غزة #سوريا #الجهاد الاسلامي

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