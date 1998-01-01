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شاهد..عهد كامل … ممثلة سعودية في بطولة فيلم أميركي

الأربعاء 30 مايو 2018 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..عهد كامل … ممثلة سعودية في بطولة فيلم أميركي



نيويورك ـ وكالات -

تشارك الفنانة السعودية عهد كامل في بطولة فيلم Being السينمائي الأميركي، وهو فيلم رعب للمخرج دوغلاس ويليامز، وسيُعرض أواخر العام الجاري .

تأتي مشاركته بعد النجاح الذي حققته في مسلسل Collateral البريطاني مع النجمة البريطانية كاري موليجان، والممثلَين جون سيم و بيلي بايبر، حيث لعبت دور لاجئة تتورط في قضايا تهريب في بريطانيا.

وبعد مشاركتها في المسلسل البريطاني، أصبحت عهد أول ممثلة سعودية تلعب دوراً رئيسياً في مسلسل أجنبي من إنتاج شبكة “نتفليكس″ على شاشة BBC البريطانية.

وبدأت كامل مسيرتها المهنية كمخرجة في الفيلم القصير Three Queens في عام 2006، ثم صنعت في عام 2009 أهم أفلامها “القندرجي”، الذي حازت عنه جوائز في مهرجانات دولية.

لتتبعه بفيلم “الإسكافي” الذي نال الجائزة الذهبية لأفضل فيلم قصير بمهرجان بيروت الدولي في نسخة عام 2010، وكذلك حصد فيلمها “حُرمة” الجائزة الذهبية من المهرجان نفسه في نسخة عام 2013.

كما شاركت في التمثيل بفيلم “وجدة” للمخرجة هيفاء المنصور، الذي وصل لمراحل متقدمة في ترشيحات مهرجان الأوسكار.

ولم تقتصر مشاركتها على السينما الأميركية والبريطانية والعربية؛ إذ شاركت للمرة الأولى كممثلة في الفيلم التركي “رزان”، الذي حصلت من خلاله على جائزة “البوابة الذهبية” لأفضل ممثلة من مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي.

حصلت على بكالوريوس في الرسوم المتحركة والاتصالات، بعدما درست المحاماة، كما نالت دبلوماً في الإخراج من أكاديمية نيويورك للأفلام عام 2005، في حين درست التمثيل على يد ويليام إيسبر في الاستديو الخاص ب

#دوغلاس ويليامز #عهد كامل #السعودية

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