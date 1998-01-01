اجتماع دبلوماسي استخباراتي بين مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة الخميس لبحث التصعيد في غزة

القاهرة /وكالات/

أعلنت مصر عقد اجتماع دبلوماسي استخباراتي مع فلسطين والأردن، بالقاهرة، غداً الخميس، لبحث سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الثلاثي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية ومديري الأجهزة الاستخباراتية في مصر والأردن وفلسطين.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وبحث سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ويأتي الإعلان عن انعقاد اجتماع القاهرة بعد 48 ساعة على تصعيد عسكري متبادل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هو الأكبر منذ حرب “الجرف الصامد” عام 2014.

وأمس الثلاثاء، شهدت الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترًا مسلحًا شديدًا، حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية القريبة، فيما قصف الجيش الإسرائيلي 35 هدفًا ونفقًا في 7 مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في القطاع.

وأعلنت مصر أنها تكثف اتصالاتها وتبذل جهودًا للوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لإقناع كافة الأطراف بضرورة وقف التصعيد العسكري ونزع فتيل الأزمة.

(الأناضول)