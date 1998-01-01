نتنياهو : لدينا خطط لمواجهة حماس والجهاد وايران تقف وراء التصعيد الاخير

القدس المحتلة/سما/

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مساء اليوم، الأربعاء، إن "الجيش الإسرائيلي رد بقوة في ضربة تعد الأقوى على مواقع للمقاومة في غزة، وألحقت بالفصائل الفلسطينية في القطاع ضررًا كبيرًا لم تشهد مثله منذ سنوات".

وادعى نتنياهو أن "المسؤول عن التصعيد هي الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها الجهاد الإسلامي وحماس بتوجيه من إيران"، وتابع أنه "لن أوضح خططنا حفاظا على السرية وكي لا يدركها العدو... أوضحنا لهم شيئا واحد: إذا أرادوا أن يختبرونا، سوف يدفعون الثمن. إذا استمروا في اختبارنا، سو يدفعون ثمنًا أكبر".

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بعودة الحياة لطبيعتها وإلغاء حالة الطوارئ جنوبي البلاد، بدءا من الساعة السادسة من مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه "تقرر العودة الى الوضع الاعتيادي في البلدات في المناطق الجنوبية ومنطقة ‘غلاف غزة‘ خاصة فيما يتعلق بالدوام الدراسي وأعمال المزارعين".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء اليوم، الأربعاء، من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت الأجنحة في بيان مشترك لها عصر اليوم "إذا كان العدو يستقوي بقوى الظلم والطغيان فإننا نستقوي بالله ثم بعزيمة شعبنا وما لدينا من مقدرات امتلكناها بفضل دماء الشهداء، ونوجهها اليوم للعدو وفاءً للشهداء وإسنادًا لشعبنا في معركته المتواصل لنيل حقوقه".