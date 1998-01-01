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أول ظهور لابن سلمان منذ حادثة إطلاق النار قرب قصر الخزامي

الأربعاء 30 مايو 2018 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور لابن سلمان منذ حادثة إطلاق النار قرب قصر الخزامي



الرياض /وكالات/

ظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقطع مصور للمرة الأولى، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، منذ حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية، لقطات مصورة من اجتماع أمراء المناطق مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، أمس الثلاثاء، بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين.

ولم يظهر ولي العهد السعودي بشكل مباشر، منذ أحداث إطلاق النار التي وقعت في حي الخزامي قبل أسابيع، بالقرب من أحد القصور الملكية، وهي الواقعة التي قالت شرطة الرياض إنها لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع "درون"، فتعاملت معها وأسقطتها.

ونشرت وسائل إعلام تقارير تزعم أن اختفاء ولي العهد سببه إصابته بسوء جراء حادث إطلاق النار، لكن الأمير يباشر عمله من مكتبه في قصر السلام بجدة، بحسب ما تنشره وسائل الإعلام السعودية والوكالة الرسمية.

وكان حساب منسوب لوزير الإعلام اليمني في صنعاء، عبد السلام جابر، قال إن "معلومات تقول إن الأمير محمد بن سلمان أصبح في حالة موت إكلينيكي جراء إصابة بليغة تعرض لها أثناء اشتباكات الرياض في أبريل الماضي".

 

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