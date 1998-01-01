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ضبط أكثر من 40 طن أرز فاسد في نابلس

الأربعاء 30 مايو 2018 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس/سما/

ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع طواقم لجنة السلامة العامة في محافظة نابلس (الضابطة الجمركية، والصحة، والزراعة) أكثر من 40 طن أرز فاسد في مستودع تابع لإحدى الشركات.

وأفاد القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأن المعاينة الحسية للكمية المضبوطة التي تم ضبطها أثناء جولة تفتيشية، أظهرت احتواءها على حشرات وانبعاث روائح كريهة منها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع حسب الأصول.

وأكد القاضي أن السوق الفلسطينية خالية من هذا الأرز نظرا لعدم تمكن التاجر من تسويق الكمية، داعيا التجار إلى إيلاء اهتمام بعملية تخزين السلع تجنبا لفسادها.

#نابلس #ارز

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