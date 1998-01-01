"أمواج" .. تقيم مأدبة إفطار وتكريم للاتحادات الرياضية المميزة برعاية البروفيسور عدنان مجلي

كتب أسامة أبو عيطة:



أقامت مؤسسة "أمواج" الرياضية مأدبة إفطار رمضانية، بحضور الاتحادات الرياضية المختلفة، وذلك في الحفل الذي أقيم تحت رعاية البروفيسور عدنان مجلي، في فندق المشتل غرب مدينة غزة، بحضور نخبة من الكوادر الرياضية والاتحادات واللجان المختلفة، ووسائل الإعلام.

وقدمت مؤسسة "أمواج" دروعاً تكريمية لكل من: اتحاد كرة القدم كـأفضل اتحاد رياضي جماعي، اتحاد الدراجات الهوائية كأفضل اتحاد رياضي فردي، اتحاد الكراتيه كأفضل اتحاد للفنون القتالية، واتحاد الرياضة للجميع كأفضل اتحاد رياضي مبادر.

وفي كلمة "أمواج" قدم رئيس المؤسسة عبد السلام هنية شكره وتقديره لجميع الحاضرين، مهنئاً الاتحادات الرياضية كافة، خاصة التي جرى تكريمها لتميزها، ودوره الكبير في إثراء النشاط الرياضي، متمنياً على جميع العاملين في المجال الرياضي العمل بكل جد واجتهاد من أجل الارتقاء بكافة أطر الحركة الرياضية.

وأكد هنية في كلمته على اعتزازه بكافة أبناء الأسرة الرياضية، الذين ضربوا أروع الأمثلة من خلال مشاركتهم الفاعلة في مسيرات العودة الكبرى، من خلال العديد من الفعاليات المختلفة، مقدماً تحيته لكل الجرحى، الذين أوصلوا رسالة قوية للعالم، بأن الشعب الفلسطيني يعشق الحياة.

وفي ختام كلمته قدم هنية الشكر الكبير للبروفيسور عدنان مجلي، الذي قدم دعماً للقطاع الرياضي، من خلال رعايته لعدة أنشطة وفعاليات واحتفالات تكريم رياضية، مثمناً دوره بالاهتمام بالجانب الرياضي والشبابي.

وشارك في الاحتفال بعض نجوم الرياضة العربية، وذلك عن طريق عرض مقاطع فيديو عرضت في الصالة، حيث وجه في الكلمة الأولى الكابتن عصام الحضري قائد المنتخب المصري كلمة شكر وتقدير إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة أبناء قطاع غزة، قائلاً :"باسمي وباسم اللاعبين والجهاز الفني وأسرة اتحاد كرة القدم والشعب المصري أشكركم على دعمكم، وتشجيعكم المتواصل لنا، ونأمل أن نكون سبب في سعادتكم، وأن نقدر على رسم البسمة على شفاهكم، وأرجو أن تواصلوا دعمكم ودعواتكم لنا، حتى نتمكن من تقديم مستويات مشرفة للكرة العربية".

وهنأ الكابتن حفيظ دراجي المعلق الرياضي الشهير في قنوات "بين سبورت" الشعب الفلسطيني بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن ينعم الله عليهم بالأمن والأمان التامين، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكل من وجه له كلمة طيبة في الآونة الأخيرة، قائلاً :"ليس منة على أحد أن نقف بجانب الشعب الفلسطيني، وخاصة أبناء قطاع غزة، الذين يصمدون بوجه الظلم".

كما تقدم نجم كرة القدم السابق القطري إبراهيم خلفان بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني، الذين يقدمون أروع معاني الصمود والتضحية، مبدياً فخره بأبناء هذا الشعب الأصيل، الذي يعشق الحياة، وممارسة الرياضة.











