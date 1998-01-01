شاهد الفيديو : سرايا القدس تنشر فيديو لقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية

غزة / سما /



نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو، لقصفها للمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة أمس الثلاثاء.



وكانت سرايا القدس اعلنت امس مسئوليتها عن "قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار امس الثلاثاء".



وقالت السرايا ان القصف ياتي رداً على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا ومقاومينا، والتي كان آخرها استهداف مواقع سرايا القدس وكتائب القسام ما أدى إلى ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، إضافة ً إلى جرائم الحرب التي يمارسها العدو يومياً بحق أهلنا وشعبنا في مسيرات العودة على طول قطاع غزة".