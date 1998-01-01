وزير إسرائيلي برتبة جنرال يرفض الدعوات لاحتلال غزة و الحل بالعودة للتصفية والاغتيالات

القدس المحتلة / سما /

رفض وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف غالانت، دعوات صدرت عن عدد من الوزراء الآخرين تنادي باجتياح قطاع غزة، وإعادة احتلاله والعودة الى الأوضاع ما قبل العام 2005، كسبيل وحيد لوقف التهديد الصاروخي الفلسطيني على إسرائيل.

غالانت الذي كان قائدا عسكريا للمنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي، قال إن على كل من يفكر بإعادة احتلال غزة الإجابة على سؤالين: ما الثمن الذي سيدفع لقاء هذه الخطوة وثانيا ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟

ووفقا للقناة السابعة العبرية، أضاف ان أحدا لا يرغب بالسيطرة على غزة، لا المصريين ولا الأوروبيين، ولعل التجربة الإسرائيلية كانت فاشلة جدا في غزة وليس لإسرائيل مصلحة استراتيجية هناك.

وقال غالانت ان الحل لوقف الصواريخ هو العودة الى نهج التصفية والاغتيالات لمطلقي الصواريخ ولمن يعطونهم الأوامر- وفق ما ذكرت القناة.