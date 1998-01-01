جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طلبة فلسطين يستعرضون إبداعاتهم ومواهبهم أمام وزير "التنمية" البريطاني

الأربعاء 30 مايو 2018 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 استعرض طلبة فلسطين مواهبهم وإبداعاتهم أمام وزير التنمية الدولية البريطاني أليستر بيرت، معبرين عن طموحاتهم وأحلامهم بمستقبل أفضل أسوة ببقية أطفال العالم.

جاء ذلك خلال زيارة بيرت والقنصل البريطاني العام فيليب هوب والوفد المرافق لهما لإحدى مدارس البيرة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة التربية د.بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام النشاطات صادق الخضور، ومدير التربية والتعليم العالي في محافظة رام الله والبيرة باسم عريقات، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، والأسرة التربوية.

وأكد صالح أهمية هذه الزيارة التي حملت عدة دلالات جسدت روح الإبداع والتميز لدى طلبتنا ورغبتهم في إيصال آمالهم إلى العالم وإصرارهم على العيش بحرية وكرامة وفي ظل بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ناقلاً للوزير الضيف والوفد المرافق تحيات الوزير صيدم، مشيداً بهذه الزيارة التي استهدفت الاطلاع على الواقع التعليمي في فلسطين من حيث التحديات والإنجازات والجهود التي تبذلها الأسرة التربوية في سبيل النهوض بالعملية التعليمية.

بدوره، عبر بيرت عن إعجابه بما شاهده من إبداعات ومواهب طلابية مميزة، مثمناً دور وزارة التربية واهتمامها بتحسين نوعية التعليم وحرصها على مد جسور من التعاون عبر التعليم وتنفيذ نشاطات تربوية وثقافية متنوعة.

وتخللت الزيارة تقديم عدة فقرات فنية كان من أبرزها الدبكة الشعبية، وعروض مسرحية باللغة الإنجليزية، وزيارة معرض مشغولات طلبة المدرسة، كما تم مشاركة الطلبة في حصة دراما، واطلع الوفد على الحديقة الطبية الخضراء.

#طلبة فلسطين

أخبار ذات صلة

غزة - ارشيفية

يديعوت: السلطة تنهار أمام عين "إسرائيل" ونحن أمام "فوهة بركان"

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

حماس -ارشيفية

دعوى إسرائيلية أمام "لاهاي" ضدّ قيادات حماس

الصحة - ارشيف

استنفار طبي.. الصحة لـ" سما": نصب خيام طبية أمام مستشفيات غزة

الجهاد الاسلامي - ارشيف

رسائل هامة لـ"الجهاد الإسلامي" من أمام منزل القائد الأسير حسن سلامة

الأكثر قراءة اليوم

اهم نتائج اجتماع مركزية فتح برئاسة "ابو مازن "

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

صحفي عراقي يُهاجم غزة.. وبماذا وصف المقاومة الفلسطينية؟

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس - ارشيف

"اسرائيل هيوم " : الجهاد الاسلامي قام بتصفية الحساب مع اسرائيل والجيش يستعد لتصعيد واسع

قصف غزة -ارشيفية

كاتس ينفي : لا اتفاق لوقف إطلاق النار ولا اقتراح بهزيمة او إسقاط حماس

الخان الاحمر - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يقيم حيا استيطانيا جديدا قرب قرية خان الأحمر المنوي هدمها

قصف- ارشيف

حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

ناجي غنيم

استشهاد ناجي غنيم بمستشفى بالقدس متأثرا بجراح اصيب بها قبل ايام في غزة

الاتصالات الفلسطينية