طلبة فلسطين يستعرضون إبداعاتهم ومواهبهم أمام وزير "التنمية" البريطاني

رام الله / سما /

استعرض طلبة فلسطين مواهبهم وإبداعاتهم أمام وزير التنمية الدولية البريطاني أليستر بيرت، معبرين عن طموحاتهم وأحلامهم بمستقبل أفضل أسوة ببقية أطفال العالم.

جاء ذلك خلال زيارة بيرت والقنصل البريطاني العام فيليب هوب والوفد المرافق لهما لإحدى مدارس البيرة، حيث كان في استقبالهم وكيل وزارة التربية د.بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام النشاطات صادق الخضور، ومدير التربية والتعليم العالي في محافظة رام الله والبيرة باسم عريقات، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، والأسرة التربوية.

وأكد صالح أهمية هذه الزيارة التي حملت عدة دلالات جسدت روح الإبداع والتميز لدى طلبتنا ورغبتهم في إيصال آمالهم إلى العالم وإصرارهم على العيش بحرية وكرامة وفي ظل بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ناقلاً للوزير الضيف والوفد المرافق تحيات الوزير صيدم، مشيداً بهذه الزيارة التي استهدفت الاطلاع على الواقع التعليمي في فلسطين من حيث التحديات والإنجازات والجهود التي تبذلها الأسرة التربوية في سبيل النهوض بالعملية التعليمية.

بدوره، عبر بيرت عن إعجابه بما شاهده من إبداعات ومواهب طلابية مميزة، مثمناً دور وزارة التربية واهتمامها بتحسين نوعية التعليم وحرصها على مد جسور من التعاون عبر التعليم وتنفيذ نشاطات تربوية وثقافية متنوعة.

وتخللت الزيارة تقديم عدة فقرات فنية كان من أبرزها الدبكة الشعبية، وعروض مسرحية باللغة الإنجليزية، وزيارة معرض مشغولات طلبة المدرسة، كما تم مشاركة الطلبة في حصة دراما، واطلع الوفد على الحديقة الطبية الخضراء.