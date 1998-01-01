فور شباب تنفذ مشروع افطار على الطريق لعام 2018

غزة / سما /

نفذت منظمة فورشباب العالمية -مكتب فلسطين مشروع "افطار على الطريق" لعام 2018م بمدينة غزة، وذلك بمشاركة العشرات من الشباب، حيث تم توزيع وجبات تشمل المياه المعدنية والتمر والكيك على السائقين والمواطنين المتأخرين في الشوارع والمفترقات الرئيسية في مدينة غزة قبيل آذان المغرب.

وقال الاستاذ معتز برزق المسئول الاداري في المنظمة "إن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الانشطة التي تنفذها المنظمة خلال شهر رمضان التي تهدف الى تنمية روح التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الفلسطيني، وانطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا)".

وأضاف برزق ان فور شباب مستمره للعام الرابع على التوالي في تنفيذ مشروع افطار على الطريق في شهر رمضان، لخدمة ابناء المجتمع وتقديم العون والمساعدة للمتأخرين في الشوارع والمفترقات الرئيسية.

وبين برزق انه شارك في الحملة مجموعة من الشباب المبادرين لتعزيز روح التكافل الاجتماعي، وتشجيع الشباب على العمل التطوعي، وشكرهم على دورهم الفعال في خدمة الشعب الفلسطيني.