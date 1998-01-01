ساره نتنياهو تعيد أموالا حصلت عليها بالاحتيال

وكالات / سما /

أبلغ محامو زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، استعدادها لإعادة جزء من الأموال التي يشتبه بأنها حصلت عليها عن طريق الاحتيال، وذلك مقابل إغلاق الملف ضدها.

وأعلن المحامون موافقتهم على عرض مندلبليت، والذي ينص على أنه بعد إعادة الأموال ستتم مناقشة شروط التسوية التي تؤدي إلى إغلاق الملف.

وظل الخلاف الأساسي بين الطرفين يتصل بتحمل المسؤولية من جانب ساره نتنياهو، والمبلغ الذي ستعيده.

يشار إلى أن زوجة رئيس الحكومة مشتبه بها بأنها طلبت وجبات طعام بقيمة 359 ألف شيكل من مطاعم وطباخين إلى مسكن رئيس الحكومة، بزعم أنه لا يوجد طباخة في المسكن.

ويبدي كل من مندلبليت وساره نتنياهو رغبة بإغلاق الملف بدون محاكمة، ولكن هناك فجوات لا تزال قائمة بين الطرفين. وللتوقيع على اتفاق، يشترط مندلبليت أن تعترف زوجة رئيس الحكومة بالتهمة، وأن تلتزم بعدم ارتكابها مرة أخرى مستقبلا، إضافة إلى إعادة الأموال.

وكانت قد تحدثت تقارير إعلامية، الأسبوع الماضي، أن الاتصالات بين زوجة رئيس الحكومة والمستشار القضائي تجددت مؤخرا، وذلك بعد أن وصل الطرفان الشهر الماضي إلى طريق مسدود.

وكان مندلبلت قد حدد مهلة عدة أيام للاتصالات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن التقديرات كانت تشير إلى نيته تقديم لائحة اتهام ضدها. وفي حينه رفضت ساره نتنياهو دفع المبلغ المطلوب.