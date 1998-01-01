3 حيل لا يمارسها إلا الشخصيات الاستغلالية

ـ التلاعب بالكلمات

يحرص هذا الشخص على قول الكلمات بطرق معينة، حتى لا يتحمل عواقب أفعاله، كما أنه يعكس رد فعلك ويجعلك تبدو المخطئ، وعند الوعد بأي شيء، ينكر ما قاله.

ـ نرجسية المدير

أحيانًا ما تجد مديرك لا يتحمل أي اعتراض، ويكون لديه شخصية نرجسية أو يبالغ في الشعور بأهميته، ويحاول قصارى جهده لإثبات ذلك عن طريق انتقاد الآخرين والعثور على أخطاء، وهذا يعتبر أحد أنواع الشخصيات الاستغلالية لأنه يهدف إلى دفعهم لتقديم المزيد.