جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

3 حيل لا يمارسها إلا الشخصيات الاستغلالية

الأربعاء 30 مايو 2018 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 حيل لا يمارسها إلا الشخصيات الاستغلالية



وكالات / سما /

يذهب بعض الأشخاص إلى التلاعب بالآخرين، ومحاولة استغلالهم لضمان الحصول على ما يريدون، وكثيرًا ما يلجأون إلى ذلك بطريقة تخفي حقيقتهم الاستغلالية، وفيما يلي حيل الشخصيات الاستغلالية فعليك الانتباه اليها.

ـ ادعاء قلة الحيلة
يتظاهر هذا الشخص بأنه عاجز، وضعيف، وقليل الحيلة؛ من أجل دفع الآخرين لمساعدته وأداء واجباته بدلا منه.

ـ التلاعب بالكلمات
يحرص هذا الشخص على قول الكلمات بطرق معينة، حتى لا يتحمل عواقب أفعاله، كما أنه يعكس رد فعلك ويجعلك تبدو المخطئ، وعند الوعد بأي شيء، ينكر ما قاله.

ـ نرجسية المدير
أحيانًا ما تجد مديرك لا يتحمل أي اعتراض، ويكون لديه شخصية نرجسية أو يبالغ في الشعور بأهميته، ويحاول قصارى جهده لإثبات ذلك عن طريق انتقاد الآخرين والعثور على أخطاء، وهذا يعتبر أحد أنواع الشخصيات الاستغلالية لأنه يهدف إلى دفعهم لتقديم المزيد.

#الشخصيات الاستغلالية

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

جيش الاحتلال يلقي بمنشورات تحذيرية لسكان غزة ... هذا ما ورد فيها!!

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لقاء "قصير جدا وعاصف" يجمع كوشنر وسفير الكويت في واشنطن والسبب فلسطين وحماس

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

استعدادات فلسطينية لجولة تظاهرات جديدة في غزة وجيش الاحتلال يتأهب ويهدد

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

الاتصالات الفلسطينية