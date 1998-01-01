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هذه الأمور يريدها زوجك.. لكنه لا يبوح بها

الأربعاء 30 مايو 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه الأمور يريدها زوجك.. لكنه لا يبوح بها



وكالات / سما /

قد تجدين أن الزوج لا يبوح لك بالكثير من الأمور والأحداث، كما أنه لا يطلب منك الاهتمام أو الرعاية، وهذا يفاجئك نوعاً ما، ولكن الأمر طبيعي، لأن الزوج في أغلب الأحيان لا يبوح لزوجته بما يريد، فهو يعتمد على حنكتها وحبها له لاكتشاف ما يريد.

- الاهتمام والرعاية:

على الرغم من أنهما أمران بديهيان في العلاقة الزوجية، إلا أن الرجل لا يطلبهما بشكل مباشر، خصوصاً إن شعر أن زوجته بدأت تهمله بين الحين والآخر، سواء لانشغالها بالعمل أو الاهتمام بشؤون المنزل والاولاد. لذا عليك أن تدركي أنه هو أيضاً لا يزال يحتاج إلى رعايتك، فخصصي له الوقت الكافي لتظهري له حبك وحرصك على الاعتناء به. 

- الاحترام في المنزل وخارجه:

قد تغضبين بسرعة وتقومين بردة فعل قوية تجاه الزوج، أو أنك حادة الطباع يصعب التعامل معها، ولكن الزوج الذي يتحمل طباعك هذه يحتاج منك بالمقابل أن تحترميه على ما قام به، وألا تجادليه أمام الآخرين أو أن تقللي من شأنه في الاماكن العلنية، أو حتى أمام الأطفال في المنزل. لكنه بالطبع لن يطلب منك هذا الأمر، كونه يعتبر أنك تدركين حاجته إلى هذا الاحترام. 

- التفهم والمساندة:

يحتاج الزوج أيضاً أن تكوني متفهمة لما يقوم به وللظروف التي تمران بها، سواء أكانت جيدة أو سيئة، وخصوصاً إن كان يعاني من بعض الأزمات في العمل أو تردي الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها. فهو يحتاج إليك إلى جانبه، ولكنه قد يتردد في طلب هذا الأمر منك، لأنه يتوقع أن تقومي بمساندته من تلقاء نفسك. فكوني واعية لهذا الأمر واظهري له دعمك باستمرار.  

#الزوج #الزوجة

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