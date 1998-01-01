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الإسبادريل يطل بوجه جديد

الأربعاء 30 مايو 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإسبادريل يطل بوجه جديد



وكالات / سما /

يطل حذاء الإسبادريل بوجه جديد في صيف 2018، حيث إنه يأتي بكعب مفتوح ليمنح المرأة إطلالة مريحة وجيدة التهوية في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الإسبادريل هو حذاء مسطح يمتاز بطابع صيفي خفيف بفضل نعله المصنوع من اللحاء.

وأشارت إلى أن الإسبادريل يطل هذا الموسم بتصاميم جذابة تخطف الأنظار، حيث إنه يزدان بالتطريزات أو الفيونكة أو الشُرّابات أو يتلألأ بالألوان الميتالك البرّاقة كالذهبي.

ويتناغم الإسبادريل ذو الكعب المفتوح مع فستان صيفي والقطع الجينز.

#الإسبادريل

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