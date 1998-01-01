أمور غير متوقعة قد تسبب لك فقدان البصر!

وكالات / سما /

قد يصاب أي شخص في مختلف العمر بفقدان البصر، وخاصة عند التقدم في السن، ولكن هناك بعض الأمور تساعد في زيادة الإصابة به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ويب طيب"، المعني بالنصائح الطبية:

1- التدخين، إذ يعمل على زيادة فرص الإصابة بمرض التتكس البقعي "حالة طبية عادة ما تصيب كبار السن، وتؤدي إلى فقدان البصر، بسبب التلف الذي يلحق بالشبكية".

2- استمرار التحديق في الشمس، إذ أنه يشابه تسليط ليزر مباشرعلى العين، مما يسبب العمى.

3- النوم بالعدسات اللاصقة.

4- انقطاع الطمث لدي بعض السيدات في سن مبكر، إذ يعمل ذلك على تزايد فرص الإصابة بالجلوكوما "مرض يحدث نتيجة ارتفاع الضغط بالعين، مما يؤدي إلى تلف في أنسجة العصب البصري، وإذ لم يعالج يحدث تلف كلي في العصب، مما يؤدي إلى فقدان العين قدرتها على الإبصار".

5- تناول أدوية معينة، من الأثار السلبية لها ترسبات على شبكية العين، ومع عدم علاجها وإهمالها يؤدي إلى فقدان البصر.