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النائب الغول: اعتداء الاحتلال على سفينة كسر الحصار قرصنة جديدة وإمعان في ارتكاب جرائم حرب

الأربعاء 30 مايو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شدد النائب محمد فرج الغول أن الاعتداء الصهيوني على سفينة "العودة وكسر الحصار" والاعتداءات اليومية على قطاع غزة يشكل قرصنة جديدة واضحة المعالم ويؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع سبق الإصرار والترصد. 

وأوضح النائب الغول في تصريح للدائرة الإعلامية (5-30) أن الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من قصف وقتل وجرح وتدمير وقرصنة هو إمعان الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم حرب بحق أهالي قطاع غزة، مشيراً بأن الاحتلال ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان. 

وأكد النائب الغول بأن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسئولية الكاملة عن أي تصعيد أو جريمة يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وطالب النائب الغول بضرورة إحالة هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية بشكل فوراً للجم الاحتلال ومحاكمته عليها، موضحا بأن عدم ملاحقة ومحاكمة الاحتلال يجرئه على ارتكاب المزيد من الجرائم. 

ودعا النائب الغول كافة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية والفصائل الفلسطينية لإدانة هذا العدوان الجديد على القطاع واعتبارها جرائم حرب تستوجب المحاسبة والملاحقة والمحاكمة والمقاومة بكل اشكالها.

#محمد الغول #الاحتلال الاسرائيلي

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