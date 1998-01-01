وزارة الاتصالات وشارك تطلقان مبادرة "انترنت آمن للشباب"

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتدى شارك الشبابي وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان مبادرة "انترنت آمن للشباب" وذلك اليوم الأربعاء في مقر الوزارة برام الله.

حيث وقع د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورتيبة ابو غوش رئيسة مجلس إدارة منتدى شارك الشبابي مذكرة تفاهم حول المبادرة والتي تهدف إلى رفع وعي المجتمع وخاصة الشباب بالطرق والوسائل الآمنة والسليمة لاستخدام الإنترنت.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.علام موسى، أهمية التعاون والشراكة مع الشباب الذين هم باب الأمل لمستقبل فلسطين المشرق، وضرورة توفير فرص الارشاد والوعي لهم وتنميتهم. مشيراً إلى أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة: "مواطنة وصناعات رقمية ومجتمع معلومات متطور"، وذلك عبر تمكين المواطنين من استخدام تكنولوجيا المعلومات والنفاذ إلى الانترنت، ورفع الوعي باستخدام هذه الوسائل بشكل سليم وآمن.

وقال: إن الوزارة تمد يدها دوماً للشباب وعلى استعداد دائم لتسخير امكانياتها لتعزيز قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم مبادراتهم التي من شأنها رفع الوعي لاسيما بالتعامل مع الواقع الافتراضي الذي يشكل عصب هذا العصر ويؤثر في كل مناحي حياة المجتمعات.

وأشار إلى رؤية الوزارة في قيادة عملية توعية الجمهور الفلسطيني عبر كافة وسائل الاعلام، وتوفير الحماية للبيانات الحكومية، وايجاد بنية تحتية تستطيع صد الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها فلسطين، مثل: دول العالم. وأيضاَ قيام الوزارة بتوفير الدعم التقني في انجاح المحتوى الرقمي وتعزيزه، وتسخير كل كوادرها من المهندسين المختصين للتوعية في دعم توجه هذه الاتفاقية بالإضافة لمركز التدريب والابداع التكنولوجي التابع للوزارة.

بدورها أشادت رئيسة مجلس الادارة في منتدى شارك رتيبة أبو غوش بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لاسيما في هذا العالم الافتراضي المعقد والذي له تأثيرات بالغة على المجتمع والمعرفة والثقافة بشكل عام، وشكرت الوزارة على التعاون الذي أبدته الوزارة لاطلاق هذه المبادرة من دعم تقني وفني ومحتوى للمواضيع التي سيتم العمل على توعية الشباب والمجتمع بها بأسلوب شبابي عصري عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام، عدا عن التدريب الذي ستوفره الوزارة للشباب لتمكينهم في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما الأمان على شبكة الانترنت.

واستعرضت أبو غوش الجهود التي يبذلها منتدى شارك في استثمار شبابه وخبراته في مجال تنظيم ورش العمل والتوعية والاعمال المسرحية وانتاج فيديوهات تحاكي توجه المبادرة لاستخدام الانترنت بالطرق الصحيحة عبر الوسائل التكنولوجية كافة.