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البلدية تبحث مع المواطنين مشروعًا لتطوير شارعٍ في حي النصر

الأربعاء 30 مايو 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع تطوير شارع كمال ناصر بحي النصر شمال غرب المدينة، ضمن منحة مقدمة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - برنامج تطوير البلديات- المرحلة الثالثة، الدورة الأولى.

وشارك في اللقاء الذي عقد في مركز رشاد الشوا؛ عضو المجلس البلدي م. غادة العابد، ومدير دائرة التنسيق والإشراف م. ضياء أبو عاصي، والمهندس أحمد شعت من دائرة إعداد المشاريع، ولفيف من أهالي المنطقة. 

                                                                                                                                   

وقالت م. العابد: "إن بلدية غزة تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بواقع المدينة من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية في كافة الأحياء والمناطق، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها"، مشيرةً إلى أن البلدية تعمل وفقا للإمكانيات المتاحة لديها من المشاريع وتسعى لتوزيعها بشكل عادل بين كافة أحياء المدينة ومناطقها. 

وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين البلدية والمواطنين خلال تنفيذ المشاريع التطويرية لإنجازها في أوقاتها المحددة وبالشكل الأمثل بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين.

بدوره أكد م. أبو عاصي حرص البلدية على معالجة الآثار البيئية والاجتماعية أثناء وبعد عملية تنفيذ المشروع وستعمل على التقليل من الآثار السلبية للغبار المنبعث من عملية التجريف للتربة وكذلك وضع مطبات في الشارع وفقا لمعايير هندسية محددة.

من ناحيته، أوضح م. شعت أن أعمال المشروع المذكور تشمل تطوير الشارع وتبليطه بعرض 20 مترًا وطول 600 متر، وإنشاء جزيرة في منتصف الطريق بعرض 1.2 متر، ورصيف للمشاة على جانبي الشارع بعرض 3 متر لكل منها، وتمديد شبكات للمياه والصرف الصحي والإنارة، ومصارف لمياه الأمطار.

                                                                                                                        

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع تبلغ نحو 620 ألف يورو، بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيستغرق تنفيذه 6 شهور.

وجرى خلال اللقاء؛ بحث سبل تعزيز التواصل بين البلدية والمواطنين من خلال مكتب الإشراف الميداني الذي سيقام للإشراف على المشروع. وأتفق المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والمواطنين في المنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ والإسراع في إنجاز المشروع وفقا للمدة المحددة له.

#بلدية غزة #حي النصر

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