غزة: الإعدام غيابياً على مدان بالقتل

غزة/سما/

أصدرت محكمة بداية غزة، حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان(م/ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور مروان عوض الغرابلي، حيث حكمت غيابياً بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون.

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.

يذكر بأنه بعد إيداع لائحة اتهام من قبل النيابة بحق المتهم في المحكمة تبين أنه فار من العدالة خارج البلاد، وعليه تم نشر قرار إمهال ليسلم نفسه خلال المدة القانونية وبناء عليه تمت محاكمته غيابياً وإدانته بالتهم المسندة إليه".

وكان المتهم قد قتل المجني عليه بعد إلقائه قنبلة يدوية من نوع ملز بإتجاهه فأحدث به إصابات أودت بحياته وذلك بوجه غير مشروع.