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مجدلاني يدعو لتشكيل قوة ضاغطة من الاحزاب اليسارية والاشتراكية للدفاع عن القضية الفلسطينية

الأربعاء 30 مايو 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 اكد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني ، خلال لقاء القوى اليسارية العربية اليوم الاربعاء في العاصمة بكين مع قيادة الحزب الشيوعي الصيني، أن على الاحزاب الاشتراكية واليسارية دعم قضية فلسطين ، والعمل على التنسيق والتواصل الدائم من أجل ذلك .

وأضاف د. مجدلاني نعبر عن ثقتنا في قيادة الحزب الشيوعي الصيني ودوره العالمي، وبشكل خاص علاقة الانفتاح مع الاحزاب العربية والفلسطينية ،ونأمل أن تشكل ذلك قوة ضاغطة عالميا من الاحزاب اليسارية والاشتراكية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية .
وتطرق د. مجدلاني الى الاوضاع الصعبة في منطقة الشرق الاوسط ، وتحديدا خطر وجود حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة، تضع كافة العراقيل امام استقرار وأمني المنطقة،مدعومة بإدارة امريكية اصبحت شريكا للاحتلال.

كما أشار د. مجدلاني لأهمية تحشيد كل القوى التقدمية واليسارية والاشتراكية في العالم، على أساس المراجعة النقدية الشاملة ومراكمة التجارب نحو استنهاض وتطوير الحركة اليسارية ودورها السياسي والنضالي والاجتماعي ورسالته لتكون قادرة على مواجهة التحديات العالمية .

#مجدلاني #فلسطين

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