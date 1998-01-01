جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت : يوم النار في الجنوب يكشف حقائق مدهشة

الأربعاء 30 مايو 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : يوم النار في الجنوب يكشف حقائق مدهشة



عكا للشؤون الإسرائيلية

كتب ناحوم بارنيع/ يديعوت : - حددت ثلاث مهام دفاعية لرد الجيش الإسرائيلي على مسيرات حماس: الأول، منع التسلل الجماعي والفرق "الإرهابية" إلى الأراضي الإسرائيلية، والثاني تقليل الأضرار في الأرواح والممتلكات على الجانبين الإسرائيلي والغزاوي، وتجنب الانزلاق إلى حرب صواريخ.

تم إنجاز المهمة الأولى بالكامل؛ تم إنجاز المهمة الثانية إلى حد كبير، المهمة الثالثة فشلت، لان الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقت أمس من غزة إلى التجمعات الجنوبية هي حدث مثير للقلق.

هناك فشل في "إسرائيل"، فكل من رفض دفن رأسه في الرمال بين صناع القرار الإسرائيليين كان يعلم أن غزة كانت على حافة الانفجار. ومع ذلك لم يتم اتخاذ القرارات المطلوبة، لم يؤد الحادث الذي وقع أمس إلا إلى تقوية الاعتراف بأن الوضع الراهن حيال غزة لا يمكن أن يستمر، مصر وقطر والإدارة الأمريكية، مستعدة للانضمام والتوسط، وكل طرف ومصالحه، ولكن بدون خطة إسرائيلية جريئة، تتضمن مخاطر أمنية، لن يحدث شيء جيد.

يوم النار في الجنوب يترك بعض الحقائق المدهشة، أطلق عناصر حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ وقذائف الهاون على المستوطنات المحيطة بغزة، ولكنهم لم يطلقوا صواريخ متوسطة وطويلة المدى وكان الاستنتاج من جانبنا واضح: حماس حريصة على اختيار انها لا تريد أن تذهب الى حملة عسكرية على شاكلة حرب 2014

قصفت القوات الجوية عشرات الأهداف. تصاعد الدخان الأسود كان مثيرا للإعجاب، لكن وفقا لتقارير من غزة لم يقتل أحد، لم يصب أحد أيضا، هذا يدل على أن "إسرائيل"، مثل حماس، تختار مواجهة محدودة، يحاول الطرفان العمل وفقًا لقواعد اللعبة.

الاستنتاج: لا نحكم على الحدث حسب الخطابة، ولا حتى حسب النية، نحكم عليه وفقا للنتائج، والنتائج لا تعتمد فقط على مستوى صانع القرار، في تل أبيب أو غزة، انها تعتمد على نتائج الميدان.

في الوقت الذي يستمر الجيش الإسرائيلي فيه بالقيام بالعمليات الجوية، يستعد للتعامل ايضاً مع الاضطرابات على الجدار، جنود جفعاتي حلوا محل مقاتلي غولاني، وتشير التقديرات إلى أن زخم مسيرات العودة قد مرت، ولكن ستستمر المسيرات، والتي ستبلغ ذروتها في 5 يونيو، يوم النكسة اليوم المأساة الفلسطينية في عام 1967.

#قصف #غزة #اسرائيل

أخبار ذات صلة

غرينبلات - ارشيف

الخارجية: انحياز غرينبلات الأعمى للاحتلال يُفقده القدرة على رؤية حقائق الصراع

مشير المصري - ارشيف

التغيير والاصلاح : تصريحات الرجوب جريمة وطنية وانحدار أخلاقي وانقلاب على حقائق التاريخ

قائد لواء الجنوب

شاهد: المجاهدين تنشر فيديو لعملية رصد قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال

سلام فياض - ارشيف

ايندك يكشف حقيقة ما حدث مع سلام فياض!!

الاحتلال يكشف .. من هو منفذ محاولة التفجير في الخليل؟

الملك الاردني والرئيس عباس

الأردن يكشف عن غضب شديد حيال المصالحة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

اهم نتائج اجتماع مركزية فتح برئاسة "ابو مازن "

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الجهاد الاسلامي: الاتفاق على وقف اطلاق النار مع الاحتلال وعودة الهدوء واسرائيل تنفي

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

كاتس ينفي : لا اتفاق لوقف إطلاق النار ولا اقتراح بهزيمة او إسقاط حماس

ناجي غنيم

استشهاد ناجي غنيم بمستشفى بالقدس متأثرا بجراح اصيب بها قبل ايام في غزة

قصف- ارشيف

حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

قصف غزة -ارشيفية

رغم الاعلان عنه.. وزير اسرائيلي ينفي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع الفصائل في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد