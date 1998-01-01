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لا جدول محدد للكهرباء بغزة

الأربعاء 30 مايو 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا جدول محدد للكهرباء بغزة



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة صباح الأربعاء تشغيل مولد واحد في محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لسد العجز الحاصل نتيجة تعطل خطوط مغذية من الجانب الإسرائيلي.

وأرجع مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت سبب العجز الكبير في الكهرباء المستلمة بتعطل خطي رقم 11 و8 المغذيان لمحافظة خانيونس وخط رقم 7 المغذي لمحافظة الوسطى من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح له أنه من أجل سد هذا العجز تم تشغيل مولد في المحطة، مؤكدا أنه لا جدول واضح للكهرباء حاليًا بسبب الإرباك الكبير.

وأشار إلى أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 84 ميجا وات ومحطة التوليد 16 ميجا وات، فيما لا تزال الخطوط المصرية معطلة.

وكانت الكهرباء تصل غزة اربع ساعات وصل مقابل 16 قطع وتقلصت اكثر مع تعطل الخطوط الاسرائيلية عصر امس واستمرار تعطل الخطوط المصرية.

#كهرباء غزة

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