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الإعلام: إصرار الاحتلال على العدوان يتطلب تدخل عاجلًا لحماية شعبنا

الأربعاء 30 مايو 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تؤكد وزارة الإعلام أن إصرار جيش الاحتلال على مواصلة العدوان ضد أبناء شعبنا في غزة، واستهداف القطاع لليوم الثاني يتطلب تدخلًا دولياً عاجلًا لحماية شعبنا.

وتعتبر العدوان الجوي، والقصف المدفعي، واعتراض سفينة كسر الحصار وقرصنتها إرهابًا محمومًا، يظهر أن دولة الاحتلال لم تكتف بمذبحة الرابع عشر من أيار، التي استهدفت مسيرات العودة السلمية، بل تسعى للمزيد من استباحة الدماء، واستهداف الآمنين في بيوتهم، وإكمال فصول انتهاك القانون الدولي.

وتشيد الوزارة بجهود دولة الكويت الشقيقة، التي  قدمت أمس مسودة جديدة لمشروع قرار لمجلس الأمن حول إنشاء بعثة دولية لحماية أبناء شعبنا، وترى في أن رفض الولايات المتحدة المتوقع للمشروع رغم صيغته المُعدلة، يُثبت أن إدارة البيت الأبيض الحالية تتحدى القانون الدولي، وتنقلب على قرارات الإدارة السابقة الرافضة للعدوان والاستيطان.

وتحث وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية على عدم الوقوع في فخ المصطلحات الإسرائيلية، التي تُظهر العدوان كـ"حرب بين جيشين"، وتقدم الذرائع الواهية للنيل من أبناء شعبنا، وتدمير بيوتنا ومؤسساتنا، واستهداف بنيتنا التحتية.

#وزارة الإعلام #الاحتلال الاسرائيلي

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