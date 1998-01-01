الطيبي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

أدان النائب في القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفًا ذلك بأنّه استمرار للاعتداءات والقصف والحصار على غزة وشعبها.

وقال الطيبي في بيان صحفي، "هناك في حكومة إسرائيل من يدعو للتصعيد ويعمل من أجله ويشعر بالحرج من مسيرات العودة السلمية التي اهتم بها العالم أجمع، وأحرجت إسرائيل وجيشها وقناصتها"، داعيًا للاستمرار بمسيرات العودة التي جذبت اهتمامًا عالميًا بمأساة غزة وأهلها وحصارها.

وطالب بوقف العدوان ورفع الحصار ووقف الغارات ولجم قناصة الاحتلال، مؤكدًا أن إخراج المدنيين جميعًا من دائرة العنف هي مسؤولية المجتمع الدولي المطالب بالتدخل الفوري لوقف هذا التدهور.