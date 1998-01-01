ميسي يسجل هاتريك ليقود الأرجنتين نحو هزم هاييتي

وكالات / سما /

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده للفوز على منتخب هاييتي المتواضع بنتيجة 4-0 ضمن إستعدادات منتخب التانجو لبطولة كأس العالم روسيا 2018 بتسجيله لهاتريك وصناعته لهدف آخر لزميله سيرجيو أجويرو.

وأقيمت المباراة على ملعب “أرماندو أرماندو” الخاص بنادي بوكا جونيورز والمعروف أيضاً بملعب “بومبونيرا” في وقت متأخر من فجر اليوم، وقدم فيها الأرجنتين أداء جيد نوعا ما.

وسجل ميسي أهداف اللقاء في الدقيقة 17 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد متابعة كرة مرتدة من حارس المرمى، وفي الدقيقة 66 سجل الهدف الثالث بسهولة ولكن بعد مجهود رائع من كريستيان بافون الذي مر من أكثر من لاعب وأرسل عرضية لليو سجلها، وفي الدقيقة 69 مرر ميسي تمريرة رائعة لسيرجيو أجويرو وضعته أمام حارس المرمى ليسجل الهدف الرابع.

دخلت الأرجنتين المباراة بتشكيل مكون من، ويلي كاباييرو في حراسة المرمى، الدفاع مكون من سالفيو، أوتامندي، فازيو، تاليافيكو، خط الوسط الدفاعي جيوفاني لو سيلسو وخافيير ماسكيرانو، خط الوسط الهجومي مانويل لانزيني وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، وفي الهجوم جونزالو هيجوايين وبخطة 4-2-3-1.

وعلى مدار المباراة، قام المدرب خورخي سامباولي بكثير من التعديلات، بدخول ماركوس روخو بدلاً فازيو، كريستيان بافون بدلاً من دي ماريا، ماكسمليانو ميزا بدلاً من لانزيني، سيرجيو أجويرو بدلاً من هيجوايين، ماركوس أكونيا بدلاً من تاليافيكو، إيفر بانيجا بدلاً من جيوفاني لو سيلسو.

وبهذا الهاتريك والأسيست يكون ليونيل ميسي قد ساهم مع الأرجنتين في تسجيل 102 هدف، بتسجيل 68 هدفاً و38 أسيست، في 124 مباراة خاضها مع التانجو الأرجنتيني.

هذا وستخوض الأرجنتين لقاء آخر استعدادي قبل بداية كأس العالم مباشرة يوم 9 يونيو القادم بمواجهة الكيان الصهيوني خارج أرضها على أراضي القدس المحتلة قبل التوجه إلى روسيا.