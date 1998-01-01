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طبيب ليفربول: محمد صلاح ليس غاضبا من راموس

الأربعاء 30 مايو 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب ليفربول: محمد صلاح ليس غاضبا من راموس



وكالات / سما /

كشف روبن بونز أخصائي العلاج الطبيعي بفريق ليفربول الإنجليزي، عن اللحظات الأولى برفقة النجم المصري محمد صلاح، بعد إصابته في الشوط الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، إثر تدخل قوي مع سرخيو راموس قائد الريال.

 

وغادر صلاح ملعب المباراة مصابا، ليغيب عن الملاعب لفترة من 3 إلى 4 أسابيع، حسبما أفادت التقارير الطبية.

وأقل بونز عبر حسابه على “تويتر”، حسبما نقلت صحيفة “سبورتس إيلوستريتد” الأمريكية: “في كرة القدم جانب جيد وجانب آخر سيء، لكننا نركز على الإيجابيات.. شفاءً عاجلاً يا محمد صلاح”.

وتابع: “صلاح لم يقل أي شيء عن سرخيو راموس، بعدما خرج من الملعب، لا أعتقد أنه غاضب منه، لقد كان سقوطا غير متعمد”.

وأضاف: “صلاح يتحرك أفضل ومتفائل، وهي إصابة شائعة تحدث للاعبين، وإن كانت أكثر على مستوى حراس المرمى”.

#ليفربول #محمد صلاح #راموس

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