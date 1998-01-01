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نجم الجزائر مطلوب بالدوري الفرنسي

الأربعاء 30 مايو 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم الجزائر مطلوب بالدوري الفرنسي



وكالات / سما /

يستهدف نادي رين الفرنسي, ضم الجناح الجزائري سفيان فيغولي لاعب غلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية, أن رين معجب بقدرات فيغولي، وسيبحث ضمه خلال "الميركاتو" الصيف المقبل.

وقالت "ليكيب", إن النادي الفرنسي وضع أيضا حاتم بن عرفة لاعب وسط باريس سان جيرمان ضمن حساباته, إلى جانب النجم الجزائري في الصيف.

وأوضحت أن مسألة انتقال فيغولي إلى رين قد تكون صعبة، إذ يريد اللاعب المشاركة مع الفريق التركي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشارك فيغولي في 31 مباراة مع غلطة سراي في الموسم المنقضي، وأحرز 7 أهداف وصنع 10 أخرى.

وأنهى رين الدوري الفرنسي الموسم المنقضي في المركز الخامس، وتأهل للمشاركة في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.

#الدوري الفرنسي #سفيان فيغولي

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