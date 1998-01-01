البيرة تجدد عقدي اللاعبين زيادة واسليم

البيره / سما /

في إطار تحضيراتها للموسم الكروي القادم، جددت مؤسسة شباب البيرة تعاقدها مع لاعبي فريقها الأول المقدسيين: حسام زيادة وموسى اسليم، بحضور كل من عمر عطا رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة شباب البيرة ووليد فارس مدرب الفريق الأول.

ويستعد زيادة لخوض موسمه الخامس في صفوف مؤسسة شباب البيرة، حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق صيف عام 2011 قبل أن يغادر ويعود مرة أخرى في سوق الانتقالات الشتوية 2016، أما اللاعب موسى اسليم فهو يستعد لخوض موسمه الثالث ضمن صفوف الفرسان، حيث شكل منذ وصوله صيف 2016 أحد الركائز الأساسية في دفاعات الفريق.

وعبر المدرب وليد فارس عن أهمية استمرار اللاعبين في صفوف البيرة خلال الموسم القادم، مؤكداً على أهمية البناء على ما قدمه لاعبو الفريق خلال الموسم المنصرم، لتقديم موسم مميز يليق باسم البيرة ومؤسستها.