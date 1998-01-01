جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

البيرة تجدد عقدي اللاعبين زيادة واسليم

الأربعاء 30 مايو 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيرة تجدد عقدي اللاعبين زيادة واسليم



البيره / سما /

في إطار تحضيراتها للموسم الكروي القادم، جددت مؤسسة شباب البيرة تعاقدها مع لاعبي فريقها الأول المقدسيين: حسام زيادة وموسى اسليم، بحضور كل من عمر عطا رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة شباب البيرة ووليد فارس مدرب الفريق الأول.

ويستعد زيادة لخوض موسمه الخامس في صفوف مؤسسة شباب البيرة، حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق صيف عام 2011 قبل أن يغادر ويعود مرة أخرى في سوق الانتقالات الشتوية 2016، أما اللاعب موسى اسليم فهو يستعد لخوض موسمه الثالث ضمن صفوف الفرسان، حيث شكل منذ وصوله صيف 2016 أحد الركائز الأساسية في دفاعات الفريق.

وعبر المدرب وليد فارس عن أهمية استمرار اللاعبين في صفوف البيرة خلال الموسم القادم، مؤكداً على أهمية البناء على ما قدمه لاعبو الفريق خلال الموسم المنصرم، لتقديم موسم مميز يليق باسم البيرة ومؤسستها.

#البيرة

أخبار ذات صلة

غزة: تمديد فترة انتقالات اللاعبين الشتوية

860x484 (1)

تمديد فترة تسجيل اللاعبين لأندية غزة

شعار-الاتحاد

اتحاد الكرة يمدد فترة قيد وتسجيل اللاعبين

الطب الرياضي

الطب الرياضي يجري فحصاً للمنشطات لعدد من اللاعبين

415771C

جبارين : إستماتة اللاعبين والرغبة الجامحة هي أبرز أسباب فوز الخضر

860x484 (1)

منتخب قدامى اللاعبين ينهي زيادته للجزائر بتعادل أمام وادي سلي

الأكثر قراءة اليوم

اهم نتائج اجتماع مركزية فتح برئاسة "ابو مازن "

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

المواجهة تتصاعد ..القبة الحديدية تعترض صاروخ "جراد" لأول مرة منذ عدوان 2014

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

كاتس ينفي : لا اتفاق لوقف إطلاق النار ولا اقتراح بهزيمة او إسقاط حماس

قصف- ارشيف

حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

قصف غزة -ارشيفية

رغم الاعلان عنه.. وزير اسرائيلي ينفي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع الفصائل في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: الاتفاق على وقف اطلاق النار مع الاحتلال وعودة الهدوء واسرائيل تنفي