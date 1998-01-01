تواصل بطولتي الوفاء والمغازي الرمضانية

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احتكم ناديا جمعية الصلاح والعودة للتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ملاعب الفيفا بدير البلح، ضمن الدور التمهيدي للبطولة الرمضانية العاشرة لقدامى اللاعبين, التي تقام تحت عنوان الوفاء لشهداء حق العودة, والتي تنظمها الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين, بالتعاون مع بلدية دير البلح، بحضور رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية, وقد سجل للصلاح محمود الفرا, بينما سجل للعودة إبراهيم عرفات.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل الإيجابي على لقاء الصداقة والمصدر بنتيجة 2-2، ورفع الفريقان رصيدهما أيضاً إلى 4 نقاط، ضمن المجموعة الأولى. سجل للصداقة محمد أبو عيطة, وأحمد نصار, وأحرز هدفي المصدر هيثم أبو عيد, ومحمد أبو عويضة.

يشار إلى أنه يشرف على البطولة المدرب صالح مبروك عضو لجنة كرة القدم في الجمعية.

شهداء المغازي الرمضانية

وفي بطولة شهداء المغازي الرمضانية الرابعة التي دخلت يومها الثاني عشر، وضمن منافسات الجولة الاولى في المجموعة الرابعة، فاز الشهيد ابو جميل الحداد على نظيره الشهيد عبد الحكيم المناعمة بنتيجة 5-صفر، سجلها جميعاً المهاجم المتميز سامر الحافي، ليعتلي صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف. وفي المباراة الثانية، فاز فريق الشهيد صفوت مهدي على فريق الشهيد عماد مغاري بنتيجة 2-1، سجل للأول مهند الللي، ومحمود شقورة فيما سجل للخاسر إسماعيل مغاري. وبذلك يتصدر الشهيد الحداد المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن الشهيد مهدي فيما يحتل فريق الشهيد مغاري المركز الثالث، وأخيراً فريق الشهيد عبد الحكيم المناعمة.