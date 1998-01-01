جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تواصل بطولتي الوفاء والمغازي الرمضانية

الأربعاء 30 مايو 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل بطولتي الوفاء والمغازي الرمضانية



غزة / سما /

احتكم ناديا جمعية الصلاح والعودة للتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ملاعب الفيفا بدير البلح، ضمن الدور التمهيدي للبطولة الرمضانية العاشرة لقدامى اللاعبين, التي تقام تحت عنوان الوفاء لشهداء حق العودة, والتي تنظمها الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين, بالتعاون مع بلدية دير البلح، بحضور رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية, وقد سجل للصلاح محمود الفرا, بينما سجل للعودة إبراهيم عرفات.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل الإيجابي على لقاء الصداقة والمصدر بنتيجة 2-2، ورفع الفريقان رصيدهما أيضاً إلى 4 نقاط، ضمن المجموعة الأولى. سجل للصداقة محمد أبو عيطة, وأحمد نصار, وأحرز هدفي المصدر هيثم أبو عيد, ومحمد أبو عويضة.

يشار إلى أنه يشرف على البطولة المدرب صالح مبروك عضو لجنة كرة القدم في الجمعية.

شهداء المغازي الرمضانية

وفي بطولة شهداء المغازي الرمضانية الرابعة التي دخلت يومها الثاني عشر، وضمن منافسات الجولة الاولى في المجموعة الرابعة، فاز الشهيد ابو جميل الحداد على نظيره الشهيد عبد الحكيم المناعمة بنتيجة 5-صفر، سجلها جميعاً المهاجم المتميز سامر الحافي، ليعتلي صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف. وفي المباراة الثانية، فاز فريق الشهيد صفوت مهدي على فريق الشهيد عماد مغاري بنتيجة 2-1، سجل للأول مهند الللي، ومحمود شقورة فيما سجل للخاسر إسماعيل مغاري. وبذلك يتصدر الشهيد الحداد المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن الشهيد مهدي فيما يحتل فريق الشهيد مغاري المركز الثالث، وأخيراً فريق الشهيد عبد الحكيم المناعمة.

#بطولة الوفاء

أخبار ذات صلة

سحب قرعة بطولة الوفاء الرمضانية

انطلاق بطولة الوفاء الرمضانية بنادي المشتل

تواصل فعاليات بطولة جنين الرمضانية

thumb

"لبد" يحرز بطولة "الوفاء للأسرى" الرمضانية

860x484

جوال ترعى بطولتي الكأس والدوري لكرة السلة

اتحاد كرة الطاولة يختتم بطولتي السيدات وزوجي الرجال

الأكثر قراءة اليوم

اهم نتائج اجتماع مركزية فتح برئاسة "ابو مازن "

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

المواجهة تتصاعد ..القبة الحديدية تعترض صاروخ "جراد" لأول مرة منذ عدوان 2014

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

كاتس ينفي : لا اتفاق لوقف إطلاق النار ولا اقتراح بهزيمة او إسقاط حماس

قصف- ارشيف

حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

قصف غزة -ارشيفية

رغم الاعلان عنه.. وزير اسرائيلي ينفي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع الفصائل في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: الاتفاق على وقف اطلاق النار مع الاحتلال وعودة الهدوء واسرائيل تنفي