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الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال محرز للسيتي

الأربعاء 30 مايو 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال محرز للسيتي



وكالات / سما /

اقترب الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي، من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن ليستر سيحصل على 84 مليون يورو، نظير التخلي عن محرز للسيتي، الذي يخطط للإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل.

وسيوقع النجم الجزائري على عقد مدته 3 سنوات مع مانشستر سيتي، مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

يشار إلى أن محرز كان قريبا من الانتقال لصفوف السيتي في يناير الماضي، لكن ليستر تعنت في طلباته المالية، ومنعه من إتمام انتقاله لـ"السماوي".

#رياض محرز #مانشستر سيتي

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