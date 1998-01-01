بيانيتش يشعل صراعا جديدا بين قطبي إسبانيا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية, عن دخول ناديي برشلونة وريال مدريد في منافسة على ضم البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فترة الانتقالات الصيفية ستشهد صراعا شرسا بين "قطبي" إسبانيا على ضم بيانيتش, الذي يمتد عقده مع يوفنتوس حتى صيف عام 2021.

وقالت "سبورت", إن "اليوفي" سيفتح المزاد بين "البرشا" والريال على ضم اللاعب، إذ يستهدف بطل الحصول على أكثر من 65 مليون يورو للاستغناء عن خدماته.

وترى إدارة ريال مدريد أن بيانيتش هو البديل الأمثل لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش، كما أن برشلونة يستهدف الحصول على خدماته أيضا.

يشار إلى أن بيانيتش شارك في 44 مباراة مع "اليوفي" بمختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وصنع 14 هدفا.