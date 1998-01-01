بيت ليد الرياضي يكرم 63 من الطلبة الاوائل والمتميزين في مدارس بيت ليد

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نظم نادي بيت ليد الرياضي الثقافي بالامس احتفالا مهيبا لتكريم أوائل الصفوف في مدارس بيت ليد والطلبة الفائزين بمسابقات نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2017 – 2018 بحضور جهاد زبادي مدير مخابرات محافظة سلفيت ، جهاد دريدي مدير عام التقنيات في وزارة التربية والتعليم العالي ، عزمي الصالح رئيس النادي ، ناجي ابو اشخيدم – مدير فرقة اصايل للفنون الشعبية الفلسطينية ، شركاء شركة القيصر للمفروشات ابراهيم زبادي ومحمد راشد ، مروان حمادي عضو اقليم فتح في طولكرم واياد زبادي - امين سرحركة فتح منطقة بيت ليد وممثلي مؤسسات بيت ليد الرسمية والاهلية وحشد جماهيري غفير من الطلبة المكرمين واهاليهم والاسرة التربوية من مدراء ومدرسين والمتقاعدين منهم

وبدا الاحتفال، الذي تولت عرافته الطالبة المبدعة اية نعيم خساتي ، ومشاركة فرقة اصايل للفنون الشعبية الفلسطينية فقراته الفنية الفلكلورية ، بكلمة افتتاحية ترحيبية لرئيس نادي بيت ليد الرياضي الثقافي أ. عزمي الصالح اكد فيها على اهمية تنظيم هذا الاحتفال لاول مرة في بيت ليد لتكريم النخبة من الطالبات والطلاب الاوائل في مدارس بيت ليد والمبدعين والمتميزين في مسابقات نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي خلال العام الحالي سواء على مستوى مديرية التربية والتعليم في طولكرم او الوزارة وحتى عالميا حيث حصد الطالب - محمود نائل توما من الصف الثامن الاساسي في مدرسة ذكور شهداء بيت ليد الثانوية المركز الخامس عالميا في مسابقة الحساب الذهني والتي اقيمت في ماليزيا هذا العام.

واضاف الصالح ان تنظبم الاحتفال التكريمي ياتي بمناسبة مرور سنة على تولي الهيئة الادارية مهام ادارة النادي واستعرض الانجازات الهامة التي حققها النادي خلال سنة من تنظيم فعاليات رياضية وثقافية ومهرجانات ترفيهية للاطفال وتنظيم ايام طبية مجانية وعقد دورات اسعاف اولية وبناء فرق رياضية في العاب مختلفة وخاصة كرة السلة والسباحة وتنس الطاولة ، وحصول النادي على مشروع ملعب كرة قدم خماسي معشب صناعيا من المجلس الاعلى للرياضة والشباب

واكد الصالح على نهج النادي واستراتيجيتة في رعاية الاوائل والمبدعين والمتميزين والمتفوقين ليس علميا فقط بل في كافة المجالات حيث تم لم شملهم من ستة مدارس للذكور والاناث في البلدة للاحتفاء بهم وتكريمهم لاول مرة بما يليق ويستحق ، واعدا بان يكون هذا الاحتفال سنويا ومتطورا بما يخدم الجميع من الكل البيت ليدي .

وتوجه الصالح للطلبة المكرمين ، والبالغ عددهم 63 طالب وطالبة ، مؤكدا ان الطلاب المتفوقون والمتميزون والمبدعون هم ثروةٌ وطنيةٌ غاليةٌ يجبُ أن تحاطَ بكلِ مقومات الرعايةِ والعناية ، وكل واحد منهم هو مشروع مستقبل واعد ليصبحوا علماء ، مخترعين ، رجال اعمال ، قادة نجباء لانهم أعمدةِ هذا الوطنِ الراسخة في ثباتٍ