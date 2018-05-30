جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عصام يوسف: قرصنة الاحتلال لـ"سفينة الحرية" جريمة أخرى تضاف لسجله الإجرامي

الأربعاء 30 مايو 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، حكومات دول العالم الحر، ومنظماته الإنسانية والحقوقية، وكافة المؤسسات الدولية بالاستمرار في الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على مليوني إنسان في غزة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 30-5-2018، حق الشعب الفلسطيني في حرية التنقل من أرضه وإلى داخلها للعلاج والدراسة والعمل، وغير ذلك، كباقي شعوب الأرض، ولن تستطيع أية قوة على الأرض ان تستمر في سجن وخنق شعب بأكمله يتوق للحرية والعيش بكرامة".

وشدد يوسف على أن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ركاب السفينة التي أبحرت من غزة إلى قبرص، جريمة جديدة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة الذين تحاصرهم براً وبحراً وجواً منذ 12 عام، منتهكةً بذلك كافة الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية".

وتساءل يوسف "كيف لدولة تمتلك ترسانة أسلحة فتاكة بحجم ما تمتلكه دولة الاحتلال، وتعتبر نفسها قوة إقليمية تفوق باقي دول المنطقة من الناحية العسكرية، أن تطارد زورقاً يستقله طلبة، ومرضى، جل طموحهم الخروج من القطاع المحاصر للعلاج والدراسة؟".

وأضاف "ألا تخجل هذه الدولة من نفسها وهي تتصرف كدولة فوق القانون، في حين تبني سطوتها وجبروتها على أشلاء الأبرياء والجوعى والمسحوقين من أبناء الشعب الفلسطيني؟".

#عصام يوسف #الاحتلال #سفينة الحرية

أخبار ذات صلة

سفينة كسر الحصار

الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على سفينة الحرية ويتم اقتيادها الى ميناء اسدود

حسن يوسف

حسن يوسف: " لا يُمكن أن تكون حركة "حماس" بديلًا تفاوضيًا أو سياسيًا عن السلطة الفلسطينية"

"الخارجية الأمريكية" ترد على عباس بشان مشاركة دول أخرى في المفاوضات

غزة -ارشيفية

مدير الصليب الاحمر : قطاع غزة "سفينة" تغرق ببطء ويجب انقاذها

دينيس مايكل روهان

من هو الاسترالي "دينيس مايكل روهان" منفذ جريمة إحراق الأقصى؟

شهداء النفق

الكشف عن "معلومات خطيرة" حول جريمة مُركبة متواصلة منذ قصف نفق سرايا القدس

الأكثر قراءة اليوم

اهم نتائج اجتماع مركزية فتح برئاسة "ابو مازن "

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

الجهاد الاسلامي: الاتفاق على وقف اطلاق النار مع الاحتلال وعودة الهدوء واسرائيل تنفي

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

كاتس ينفي : لا اتفاق لوقف إطلاق النار ولا اقتراح بهزيمة او إسقاط حماس

ناجي غنيم

استشهاد ناجي غنيم بمستشفى بالقدس متأثرا بجراح اصيب بها قبل ايام في غزة

قصف- ارشيف

حماس والجهاد تعلنان التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

قصف غزة -ارشيفية

رغم الاعلان عنه.. وزير اسرائيلي ينفي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع الفصائل في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد