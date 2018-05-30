عصام يوسف: قرصنة الاحتلال لـ"سفينة الحرية" جريمة أخرى تضاف لسجله الإجرامي

رام الله / سما /

دعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، حكومات دول العالم الحر، ومنظماته الإنسانية والحقوقية، وكافة المؤسسات الدولية بالاستمرار في الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على مليوني إنسان في غزة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 30-5-2018، حق الشعب الفلسطيني في حرية التنقل من أرضه وإلى داخلها للعلاج والدراسة والعمل، وغير ذلك، كباقي شعوب الأرض، ولن تستطيع أية قوة على الأرض ان تستمر في سجن وخنق شعب بأكمله يتوق للحرية والعيش بكرامة".

وشدد يوسف على أن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ركاب السفينة التي أبحرت من غزة إلى قبرص، جريمة جديدة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة الذين تحاصرهم براً وبحراً وجواً منذ 12 عام، منتهكةً بذلك كافة الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية".

وتساءل يوسف "كيف لدولة تمتلك ترسانة أسلحة فتاكة بحجم ما تمتلكه دولة الاحتلال، وتعتبر نفسها قوة إقليمية تفوق باقي دول المنطقة من الناحية العسكرية، أن تطارد زورقاً يستقله طلبة، ومرضى، جل طموحهم الخروج من القطاع المحاصر للعلاج والدراسة؟".

وأضاف "ألا تخجل هذه الدولة من نفسها وهي تتصرف كدولة فوق القانون، في حين تبني سطوتها وجبروتها على أشلاء الأبرياء والجوعى والمسحوقين من أبناء الشعب الفلسطيني؟".