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تجمع الاطباء يبدأ بتنفيذ المرحلة الأولي لدعم القطاع الصحي في فلسطين

الأربعاء 30 مايو 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا  عن تنفيذه المرحلة الأولي من حملته الإغاثية الطبية

 " تضميد الجراح في غزة " عبر قيامه بتوريد شحنة كبيرة من داوء الهيبرين اللازم لعلاج ومنع تجلطات الأوعية الدموية الي مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية وذلك بتنسيق ومتابعة مكتبه في قطاع غزة

د.منذر رجب رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا قال إن تنفيذ المرحلة الأولى يأتي كخطوة عاجلة واستجابة من التجمع للواجب الإنساني والوطني للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة .

وأِشار "رجب" الى  أن ما يقدمه التجمع من مساعدات هو نقطة في بحر الاحتياجات الكبيرة والنقص الهائل  في الادوية والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية في ظل إغلاق المعابر و انعدام الخدمات الاساسية المقدمة الى المرضى بالتزامن مع العدد الكبير من الإصابات والحالات الحرجة  التي تصل يوميا الى المستشفيات 

ودعا "رجب "  الزملاء الأطباء والطبيبات والعاملين في الحقل الطبي في القارة الأوربية وحول العالم الى دعم الحملة الإغاثية و بذل المزيد من المساعدات لسد احتياجات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المواطنين وتكثيف ارسال الوفود الطبية  التخصصية لمساندة الزملاء الاطباء في القطاع المحاصر .

كما وطالب أحرار العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الصحية الدولية إلى ضرورة التحرك من أجل انقاذ حياة المئات  من  جرحى ومرضى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطبية والأدوية اللازمة لهم .

#تجمع الاطباء #القطاع الصحي

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