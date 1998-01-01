الأوقاف تستقبل (150) ألف كجم من لحوم الهدي والأضاحي السعودية

غزة / سما /

استقبلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية قافلة لحوم الهدي والأضاحي السعودية والتي وصلت اليوم عبر معبر رفح البري، بحضور وفد من وزارة الأوقاف، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي من المقرر أن يتم توزيعها على الأسر الفقيرة في قطاع غزة من خلال لجان الزكاة التابعة للوزارة.

بدوره أوضح د. حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف أن وزارته استقبلت 10 شاحنات كبيرة محملة بـ 150 ألف كيلوغرام من لحوم الهدي والأضاحي بواقع 15 ألف كرتونة كل كرتونة تحتوي على 10 كيلوغرام، مشيرًا الى أنه تم تشكيل لجنة عليا من الدوائر المختصة بوزارة الأوقاف لاستقبال القافلة والإشراف على توزيع اللحوم لمستحقيها.

وبين د. الصيفي أنه سيتم توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة والمستورة في جميع محافظات قطاع غزة عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة وكذلك من خلال مجموعة من المؤسسات التي تعنى بالجرحى والمعاقين والأيتام وغيرها.

هذا وقدم د. الصيفي شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والبنك الإسلامي للتنمية على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني والعمل على تعزيز صموده على الأرض.