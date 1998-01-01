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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا في الضفة والقدس

الأربعاء 30 مايو 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 11 مواطنا في الضفة والقدس



رام الله /سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من قرية العيسوية، بمدينة القدس، ومناطق متفرقة في الصفه.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن قوات الاحتلال ومخابراته اقتحموا القرية بالتزامن مع موعد السحور، وشنوا حملة مداهمات واعتقالات لأبناء القرية.

وأضاف أبو الحمص أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة العقاب الجماعي في القرية، حيث الاقتحامات اليومية وتفتيش المنازل والمحلات وفرض غرامات وتوزيع مخالفات بناء، إضافة الى حملات اعتقالات شبه يومية في القرية.

وأفادت مصادر محلية في القرية أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: آدم مصطفى، وثائر محيسن، ومحمد أبو صايمة، وبشار محمود، ووديع عليان، ومحمد عليان، وصالح أبو عصب، ومحمد علاء محمود، ومحمد عبد محمود، ومحمد أبو طاعة، ورامي محيسن.

#الاحتلال الاسرائيلي #اعتقالات #الضفة #القدس

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