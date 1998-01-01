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فرنسا تطالب الاحتلال عدم تنفيذ أوامر الهدم في"الخان الأحمر"

الأربعاء 30 مايو 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات

اعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء وضع السكان الفلسطينيين في قرية خان الأحمر في الضفة الغربية، بعد إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر هدم طالت القرية.

وتمثّل أوامر الهدم هذه خطرًا محدقًا على المجتمع الفلسطيني المستضعف للغاية، والمنتشر في منطقة تكتسي أهمية استراتيجية لتحقيق حلّ الدولتين ولوحدة أراضي الدولة الفلسطينية المقبلة.

وأعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية عن دعمهم لها في 14 أيار/مايو.
وفي هذا السياق، تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان خان الأحمر وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.

وتتنافى أعمال هدم البنى التحتية في الضفة الغربية، التي تؤدي إلى إجلاء السكان ونزوحهم القسري، مع القانون الدولي الإنساني وخاصة مع اتفاقية جنيف الرابعة.

#فرنسا #احتلال #هدم

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