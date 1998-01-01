رسائل كاذبة بالعبرية في Wattsap “استعدوا للحرب”

محمد ابو علان

كتب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: توجه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإسرائيليين بعدم بث الأنباء والمعلومات الكاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي قالت أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أمرت بفتح الملاجئ في الشمال، وأن الليلة ستفتح حربًا في الجنوب يطلق عليها “البرق الرمادي”.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر تغريده على حسابه على تويتر قال فيها:

“انتبه! في الدقائق الأخيرة تم نشر الشائعات والرسائل الكاذبة عبر الشبكات الاجتماعية في Watsap، يرجى تحمل المسؤولية وعدم توزيع المعلومات غير الصحيحة، واستمروا في متابعتنا على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، والشبكات الاجتماعية الرسمية من أجل الحصول على أحدث المعلومات الموثوقة والحديثة.

وكانت ساعات المساء قد شهدت نشر معلومات كاذبة عبر شبكة Wattsap تشير لخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب على قطاع غزة، وجاء في تلك الأنباء أن جيش الاحتلال طلب من سكان الجنوب تجهيز ملابسهم العسكرية، وأن جلسة الكبنيت انتهت، والجيش سيخرج في عملية عسكرية ضد قطاع غزة باسم “البرق الرمادي”، وأن العملية ستبدأ في ساعات الليل المتأخرة.

وفي معلومة أخرى وزعت عبر شبكات التواصل قال عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها كاذبة، هي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بلاحظ تجهيزات من قبل حزب الله لإطلاق نار من لبنان، وهناك تفكير بفتح الملاجىء في الشمال، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمواجهات في الشمال والجنوب.