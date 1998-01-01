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ألمانيا تستأجر طائرات قتالية مسيرة من إسرائيل

الأربعاء 30 مايو 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تستأجر طائرات قتالية مسيرة من إسرائيل



وكالات

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزارة الدفاع الألمانية، تتجه إبرام صفقة لاستئجار طائرات مسيرة، من إسرائيل، بقيمة 900 مليون يورو، لأول مرة في تاريخ الجيش الألماني.

ونقلت صحيفة "ذود دويتشه" الألمانية عن مصادر رفيعة، لم تسمها، وقلها إن وزارة الدفاع الألمانية أرسلت طلبا للجنة المالية بالبرلمان، الأسبوع الجاري، للموافقة على استئجار طائرات قتالية بدون طيار، من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، لمدة تسع سنوات.

ووفق المصادر، فإن هذه الطائرات ستكلف برلين 900 مليون يورو على مدار تسع سنوات، لكنها لم تكشف عن عدد الطائرات التي ستحصل عليها القوات الجوية الألمانية مقابل هذا المبلغ.

غير أن تقارير صحفية ألمانية نشرت في وقت سابق، قالت إن الصفقة تشمل 5 طائرات.

#الماناي #طائرات حربية

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