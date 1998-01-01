جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

تقدير موقف حول فرص الحرب على غزة.. حسام الدجني

الأربعاء 30 مايو 2018 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقدير موقف حول فرص الحرب على غزة.. حسام الدجني



اليكم بعض المدخلات التي نستطيع ان نفهم المشهد من خلالها:
* حراك سياسي اقليمي وأممي للتخفيف من الحصار عن غزة.
* تصريح ليبرمان حول الفصل بين السياسي والانساني. قد يفسر أنه تنازل صهيوني على اشتراطات نزع سلاح حماس وقبولها بشروط الرباعية مقابل تخفيف الحصار.
* استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.
* المستوى العسكري الاسرائيلي منذ فترة هو يؤيد التخفبف من الحصار وتعزيز اتفاق الهدنة بينما يعارض ذلك المستوى السياسي في تل أبيب، وبذلك حاولت اسرائيل ترسيخ قواعد اشتباك جدييدة قابلتها المقاومة بترسيخ قواعد اشتباك جديدة وبين هذا وذاك سنكون أمام تصعيد محدود لتحسين شروط كل طرف في الحراك السياسي ولكن هذه المواجهة المحدودة قد تنتقل لمواجهة مفتوحة أو هدنة ويتوقف ذلك على طبيعة الحراك المصري وحجم الدعم الدولي لهذا الحراك..
المصلحة الوطنية تقتضي باحتواء الموقف باتجاه الهدوء مقابل التحشيد السلمي على الحدود ضمن مسيرات العودة...

    


أخبار ذات صلة

موقف فصائل المقاومة من استحقاق أيلول..حسام الدجني

موقف فصائل المقاومة من استحقاق أيلول..حسام الدجني

مراحل الحرب على إيران..حسام الدجني

مراحل الحرب على إيران..حسام الدجني

سورية وسيناريو الحرب..حسام الدجني

الحرب الإسرائيلية المصرية .. بقلم : حسام الدجني

الحرب الإسرائيلية المصرية .. بقلم : حسام الدجني

أثيوبيا ومصر وخيار الحرب والسلام..حسام الدجني

أثيوبيا ومصر وخيار الحرب والسلام..حسام الدجني

قوة إسرائيل من أين...؟..حسام الدجني

قوة إسرائيل من أين...؟..حسام الدجني

الأكثر قراءة اليوم

اهم نتائج اجتماع مركزية فتح برئاسة "ابو مازن "

الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على سفينة الحرية ويتم اقتيادها الى ميناء اسدود

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

انتهاء المشاورات العسكرية للكابينت .. "لا تصعيد إسرائيلي في غزة"

اصابة 3 جنود اسرائيليين احدهم في حالة الخطر في قصف المقاومة لبلدات "غلاف غزة"

نتنياهو وليبرمان يهددان بالرد بقسوة على صواريخ غزة ويحملان حماس المسؤولية

الاحتلال يعلن تدمير نفق "نوعي" لحماس امتد من رفح عبر حدود مصر ثم اسرائيل بطول 900 م

الأخبار الرئيسية

قصف- ارشيف

حماس تعلن التوصل لتوافق بالعودة لتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

قصف غزة -ارشيفية

رغم الاعلان عنه.. وزير اسرائيلي ينفي اتفاقا لوقف اطلاق النار مع الفصائل في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تواصل غاراتها على قطاع غزة والمقاومة تقصف "نتيفوت" بصواريخ غراد

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: الاتفاق على وقف اطلاق النار مع الاحتلال وعودة الهدوء واسرائيل تنفي

مصر -ارشيفية

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل