التشيك تعيد فتح قنصليتها في القدس الغربية

القدس/سما/

فتحت جمهورية التشيك من جديد، قنصليتها الفخرية في القدس الغربية، التي كانت قد أغلقتها في 2016 إثر وفاة قنصلها الفخري السابق.

وقال بروبر (78 عاما)، إنه سيركز في نشاطاته على التعاون الاقتصادي، لوجود علاقات وثيقة لديه مع رجال الأعمال الإسرائيليين.

والقنصل الجديد، من مواليد تل أبيب وغادر والداه تشيكوسلوفاكيا في عام 1939 قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وستقوم جمهورية التشيك كذلك، بفتح مركز ثقافي تشيكي في القدس الغربية، وفقا لخطة عرضها في إبريل الماضي، رئيس الوزراء أندري بابيس.

هذا وعين التشيك دان بروبر، رجل أعمال إسرائيلي من أصول تشيكية، قنصلا فخريا لها في القدس.