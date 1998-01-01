أبو مرزوق: غزة صرخت فلم يسمعوا إلا صرخة هيلي!

غزة/سما/

قال القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي د.موسى أبو مرزوق فجر اليوم الأربعاء، إنّه "من حق الشعب الفلسطيني حرية التنقل داخل وخارج أرضه برًا وبحرًا كباقي شعوب الأرض".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدةٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لن تستطيع أية قوة على الأرض ان تستمر في سجن شعب بأكمله يتوق للحرية والاستقلال والعيش بكرامة".

وتابع، أنّ "هؤلاء الذين سيتحدثون في مجلس الأمن ألا يستحون منذ 14/ 5 والجرحى يتزايدون بقصف الإسرائيليين للمدنيين، العزل من كل شيء إلا حقهم في أرضهم وحريتهم وكرامتهم، ويرتقي منهم الشهداء بالعشرات، وأصحاب الحول السياسي لم يشاهدوا سوى القذائف على مستوطنات غلاف غزة".

وأشار القيادي في حماس، إلى أنّ غزة صرخت، فلم يسمعوا إلا صرخة هيلي!

وأوضح، أن حرمان أبناء غزة من حقوقهم الأساسية جرائم في حق الانسانية فكسر الحصار وزوال الاحتلال امر حتمي لن نحيد عنه.